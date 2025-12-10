Anxo Carril y Samuel González se van a jugar el título en la carrera de Viveiro

La Copa Galicia de CX ofreció durante el puente un fin de semana pasado por el barro. Después de la carrera decana del calendario el sábado en Boiro, el domingo se disputó el IX Ciclocross Val de Esmelle en Ferrol, novena y penúltima jornada puntuable que ofreció un espectacular duelo entre los dos primeros clasificados de la general élite masculina.

Samuel González (Más que Bicis), ganador en la víspera, defendía el maillot de líder y una ventaja de 30 puntos respecto a Anxo Carril (Coruxo) en el circuito del Club Ciclista Esmelle. A diferencia de lo acontecido en Boiro, el vigués y el nigranés se mantuvieron juntos hasta la recta de meta y la victoria se decidió en un agónico desenlace. Esta vez venció Carril, consiguiendo su primer éxito absoluto de la temporada e igualando a 930 puntos en lo más alto de la tabla con González, que conserva el maillot de la Copa porque suma más triunfos. Así pues, el título se decidirá el próximo día 20 en Viveiro. El que cruce la línea de meta por delante del otro será el campeón.

El vibrante mano a mano entre los élites más fuertes lo vivió muy de cerca Ricardo Buba, rubricando el doblete del Coruxo al finalizar como primer sub23 a 18 segundos de su compañero de equipo Carril. Los tres primeros abrieron un importante hueco respecto al resto de corredores. El sub23 Raúl Puelles (Supermercados Froiz) concluyó cuarto a 2 minutos y, una quincena de segundos después, otro representante sub23 de su equipo, Darío Buceta, hizo quinto.

En el último turno en el trazado ferrolano se impuso entre los júniores Lucas Lozano (XSM). El infantil José Manuel Ronco (Cambre), el cadete Xoel González (O Rosal), el máster-30 Mauro González (Salvaterra), el máster-40 Constantino Muñoz (Grupeta Pan de Zarko), el máster-50 José Manuel Gómez Bestilleiro (Xesteiras) –tras un ajustado pulso con José Antonio Pazos Ñaka (Chatandino)– y el máster-60 Marcial Rodríguez (QuéBici-Marcisport) fueron los otros ganadores masculinos.