Un talento natural a vela y motor

La Federación Gallega de Motonáutica ha cerrado el ejercicio de 2025 cumpliendo los objetivos . Al éxito de la convocatoria del Campeonato de España Inclusivo de Motonáutica, en el que la Federación Gallega ha sido pionera, hay que sumarle la puesta en marcha de la Escuela de Pilotos de jóvenes promesas, también precursora en España.

La primera convocatoria, a la que acudieron en agosto hasta una decena de niños de entre 10 y 16 años, concluyó con el vigués Alejandro Alonso Alonso como primer piloto seleccionado. Las jornadas incluyeron formación teórica y pruebas prácticas con la conducción de la GT-15.

Alonso, de 13 años, es el vigente campeón gallego de Optimist en vela, defendiendo la grímpola del Monte Real Club de Yates de Bayona. «Vine a las pruebas porque me lo comentó mi hermana Alba, que es monitora de vela en el Liceo de Bouzas, donde se ha realizado la selección», comentaba. «Siempre me atrajo el mundo de la motonáutica porque mi padre es muy aficionado y salimos mucho en moto de agua».

Keko Pereira. / Juan Caballero

El artífice del proyecto junto al presidente de la Federación Gallega, Carlos Gago, es el piloto Keko Pereira, campeón del mundo. «Casi 35 años después ponemos en marcha la primera escuela de motonáutica. Me siento agradecido, feliz y satisfecho. Hemos sido pioneros y creamos un hito en la náutica española con la primera remesa de nuestra escuela», reflexionaba el campeón del mundo.

Alejandro Alonso fue seleccionado para representar a Galicia en el Campeonato de España de GT-15, alzándose con el tercer puesto sin apenas haber podido realizar entrenamientos. La GT-15 es una embarcación diseñada para pilotos juveniles, con menos potencia, una eslora que ronda los 4 metros y menor tramo de recorrido en distancia que sus hermanas mayores (las T-850 y GT-60).