El Albacete, tres décadas después

El Albacete, situado en la parte baja de la clasificación en Segunda División, vuelve a cruzarse con el Celta en la Copa de Rey, como hace tres décadas. Entonces, los célticos superaron la eliminatoria con un marcador global de 5-4. El equipo vigués alcanzó la final de esa edición copera contra el Zaragoza en el desaparecido estadio Vicente Calderón. El partido que decidirá el pase a los octavos de final en la presente edición de la Copa se jugará en la capital manchega el miércoles 17 a las 19 horas (Movistar+). Será el vigésimo tercer duelo entre ambos conjuntos, por el que acaba de pasar a préstamo el céltico Javi Rueda y que acoge al portero vigués Diego Mariño y a Agus Medina, que perteneció al Celta Fortuna.

Tras eliminar al Puerto de Vega (0-2) y al Sant Andreu (1-1 y 6-7 en la tanda de penaltis), el Celta se libró en el sorteo de ayer de enfrentarse en la tercera eliminatoria de la Copa a un equipo de Primera División, a su eterno rival el Deportivo y a la incomodidad de jugar en un campo pequeño o con hierba artificial. El Albacete, que desde hace tres temporadas entrena el andaluz Alberto González, dispone de unas buenas instalaciones en el Carlos Belmonte, el viaje no supondrá muchos inconvenientes para la plantilla de Giráldez y el conjunto albaceteño no pasa por su mejor momento deportivo. Es más, su prioridad ahora mismo está en distanciarse lo máximo posible de las plazas que llevan a la Primera RFEF, pues figura en la decimotercera plaza de la tabla, con 22 puntos, a solo cuatro de distancia de los puestos de descenso. Además, el partido contra el Celta le llega en medio de dos compromisos ligueros contra rivales directos, como el Málaga y el Granada. Es verdad que el conjunto blanco viene de superar en este mismo torneo al San Fernando y al Leganés.

El entrenador del Albacete, Alberto González, no descarta pasar la eliminatoria: «Por qué no vamos a pasar ante el Celta. Va ser bonito medirnos a un equipo histórico, que está jugando en Europa y que cuenta con jugadores como Iago Aspas, un mito del fútbol español, o tiene a Javi Rueda, que fue compañero nuestro la temporada pasada», señaló.

El directo deportivo del Celta, Marco Garcés, recordó que en este torneo no hay un favorito claro cuando la eliminatoria se decide en un partido: «Un rival duro pero, de acuerdo a lo que me dicen, juega en un campo grande, bien cuidado y dispone de un equipo que juega bien al fútbol. La eliminatoria pinta como un partido entretenido». Garcés recordó el paso de Javi Rueda por el Belmonte: «Hay esa hermandad y esperemos que Javi sea muy importante para darnos las pistas de cómo jugarles», ironizó el responsable céltico, quien no escondió su satisfacción por el triunfo en el Bernabéu: «No se me borra la sonrisa de la cara. Esa victoria te deja esa buena sensación, ese buen ambiente para encarar compromisos tan importantes como los que vienen ahora».

La anterior eliminatoria entre blancos y celestes llegó en una temporada inolvidable para el celtismo. En la 1993-94, el Celta y el Albacete libraron un duelo muy intenso e igualado, pues ambos coincidían en Primera División. Con el 4-0 en Balaídos, el equipo vigués viajó a la capital manchega pensando en que tenía la eliminatoria resuelta, pero el equipo local estuvo a punto de dar una gran sorpresa al ganar por 4-1. El gol de Salillas en el minuto 4 dejó incompleta la remontada del ‘Queso mecánico’, como era conocido entonces el equipo albaceteño. Los de Txetxu Rojo superaron el escollo y se plantaron en la final de 1994. Tres décadas después vuelven a cruzarse en el mismo torneo.

Dos viajes seguidos del Athletic Club a Galicia

El sorteo de Copa esquivó un derbi gallego, pues el Deportivo de A Coruña se medirá al Mallorca. El Ourense CF, tercer representante galaico en el bombo, quedó emparejado con el Athletic Club. De esta forma, al equipo bilbaíno le esperan dos desplazamientos seguidos a tierras gallegas, pues el domingo visitará Balaídos para disputar la decimosexta jornada de Liga contra el Celta (16:15 horas) y a continuación, el jueves 18 de diciembre (19 horas), se presentará en O Couto para disputar la eliminatoria copera a un rival que viene de superar en este torneo a dos equipos de Primera División como Oviedo y Girona. Será la segunda vez que el conjunto vasco dispute un partido oficial en la capital ourensana, donde ya jugó en la temporada 1959-60 ante el extinto Orense, que en aquella ocasión superó a los rojiblancos por 3-1.El sorteo de Copa de ayer dejó los siguientes emparejamientos: Ourense CF-Athletic Club, At. Baleares-At. Madrid, Talavera de la Reina-Real Madrid, Guadalajara-Barcelona, Eldense-Real Sociedad, Murcia-Betis, Burgos-Getafe, Cultural Leonesa-Levante, Eibar-Elche, Deportivo-Mallorca, Racing de Santander-Villarreal, Sporting de Gijón-Valencia, Huesca-Osasuna, Granada-Rayo Vallecano (se jugará el 6 de enero), Albacete-Celta y Alavés-Sevilla.