Boxeo
AIsha Corredoira conquista el título de España júnior en -57 kg
Gran actuación de la selección gallega, con cinco medallas en total
La selección gallega ha firmado un excelente papel en el Campeonato de España de boxeo, que se celebró en Palencia. Los representantes de la comunidad obtuvieron un total de cinco medallas –dos de oro y cinco de plata–, además de mostrar en general un gran nivel competitivo en todas las categorías.
De sobresaliente estuvo la viguesa Aisha Corredoira Villar, que se ha consagrado como uno de los grandes talentos del pugilismo español al proclamarse campeona júnior en -57 kg. Tal fue su dominio desde el inicio en la final que el árbitro tuvo que detener el combate en el tercer asalto.
Galicia sumó otras cuatro medallas: Carla Campo Codina, oro júnior en -80 kg; Lucía León Bustamante, plata júnior en -63 kg; Antón Avilés Caramés, plata joven en+92, el mismo metal que Yara Tristán País.
La selección gallega confirma su excelente momento deportivo y organizativo. El trabajo coordinado entre deportistas, entrenadores y la Federación Gallega de Boxeo sitúa a sus nuevas generaciones entre las potencias emergentes del boxeo español.
