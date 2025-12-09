El Valinox, una apisonadora ante un Porriño diezmado

El Valinox pasó como una apisonadora por el Municipal do Porriño ante un anfitrión diezmado por las bajas. No era el día del Porriño, sin posibilidades de rotación ante un Novás desatado. Al descanso, 12-21. Lo mejor para el Porriño, que no hubo lesionados y para el Novás, que sigue sumando y repartió minutos.

El Granitos sigue mostrando su mejor cara en casa. Partido muy completo del equipo de Fran González, que llevó el control los 60 minutos. Sólo se le atragantó en la segunda mitad el cambio a defensa 5:1 del Culleredo, que tuvo unos minutos descolocado al equipo local hasta que se ajustó.

Segunda victoria seguida del Saeplast, que se desplazó hasta Cortegada ante la imposibilidad de jugar en O Polvorín por condensación.Con el equipo se fue la afición. En la primera parte el Cañiza trabajó bien pero topó con una portería excepcional (10-14). En la segunda mejoraron la definición y, con modificaciones en defensa, le dieron la vuelta.

Los locales aprovecharon los errores defensivos del equipo vigués. El Reconquista fue siempre a remolque. En la segunda parte, tras un inicio horrible, el Bueu se puso 33-26. Un cambio de defensa permitió al equipo vigués ponerse a dos goles y con posesión a falta de poco mas de dos minutos. Una exclusión acabó con sus opciones.