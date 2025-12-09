Hockey | OK Bronce
El Traviesas reacciona tras el descanso
REDACCIÓN
Victoria del Traviesas masculina sobre el Mieres por 6-2 en la undécima jornada del grupo norte de la OK Bronce. Esta victoria permite a los vigueses empatar precisamente con los asturianos, que han jugado un partido más. Gran temporada del Traviesas, que es sexto, consolidándose en la zona noble de la clasificación.
El Mieres está formado por jugadores muy jóvenes y rápidos, técnicamente buenos. Al Traviesas, que sufrió dos inferioridades iniciales, le costó coger el ritmo. También se notó el traslado a Bouzas, de dimensiones diferentes a O Carme. Los visitantes se adelantaron.
Los locales dominaron el juego en la segunda parte y con eficacia. Los goles se fueron sucediendo para firmar una victoria cómoda. Compañía de María y Oleiros serán los últimos rivales de la primera vuelta.
