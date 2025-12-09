| Honor Plata Femenina
El Rodavigo se crece en casa ante el poderoso Rocasa
El Rubensa paga sus bajas | La mala racha del Helvetia acaba | La portera del Meaño, clave
M.A.
Una vez más, la SAR Rodavigo mostró su mejor versión ante los grandes rivales. Superó al Rocasa con una fantástica defensa a pesar de muchos 7 metros en contra. La primera mitad acabó 13-13. En la segunda, el equipo local, con un gran repliegue, fue abriendo distancias (20-16, min. 41).
Continúan los problemas para el Rubensa Indupor. El equipo de Abel Estévez sigue muy diezmado por las bajas y necesita tirar del equipo juvenil para formar la convocatoria. El choque sólo estuvo igualado en los primeros minutos. El Leganés se sitúa líder.
El Helvetia Saeplast clausuró la mala racha en el Marta Míguez de Cortegada –O Polvorín no estaba en condiciones–. En el minuto 11 se lesionó la capitana, Ana, lo que descentró a las locales. Al descanso, 16-15. El equipo de Isma Lago logró escaparse (32-26), pero el Romade subió su defensa y las locales sufrieron un poco.
Fantástico triunfo del Inelsa Solar Asmubal Meaño. Era un partido muy complicado, ya que el equipo madrileño es muy fuerte como locatario, con un gran ataque, pero el Meaño compitió muy bien, sobre todo con una defensa excepcional. Destacó la portera Irene Ríos, que hizo 20 paradas y algunas excepcionales.
