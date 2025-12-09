Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

| Honor Oro Femenina

Primera victoria como local del Carballal

M.A.

Vigo

Primera victoria como locatario del Carballal. Funcionó la conjura del vestuario, que durante la semana se unió. Las jugadoras salieron enchufadas y eso se tradujo en una buena defensa. Las precipitaciones en ataque impidieron escaparse. Pero el Carballal no bajó la intensidad y el conjunto canario se obsesionó con acciones por el centro.

