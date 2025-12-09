Jacobo Fernández hace historia

Día histórico el que ha vivido el jugador del Bádminton Cíes Jacobo Fernández en Dublín. España lograba una histórica victoria ante la anfitriona Irlanda en la final del grupo 4 de clasificación para la fase final del Europeo por equipos masculino. La selección nacional nunca había logrado participar.

La jornada se presentaba muy complicada. A la baja por lesión del nº1 español, Pablo Abián, se le unía un proceso febril de su sustituto, Carlos Piris. El seleccionador debía decidir quién jugaría el tercer individual de entre los cuatro doblistas, volantistas que llevan años sin jugar un partido de singles. Se decidió por Rubén García. Y para acompañar en el dobles al propio Rubén eligió a Jacobo.

El primero en saltar a la pista fue Alvaro Leal, que tenía ante sí la misión imposible de derrotar al nº 30 del mundo, Nhat Ngyen. Leal cayó por 21-14 y 21-10. Miguel Esteve, en el encuentro que todos calificaban como decisivo, salió nervioso y cedió ante Cheung el primer parcial (11-21), pero poco a poco le dio la vuelta (21-12, 21-17). Rubén García se enfrentaba a Joshua Magee. El primer set fue un visto y no visto (21-9), pero unos problemas de espalda salieron a relucir (9-21). El granadino sacó fuerzas desde lo más profundo (21-18). Faltaban los dos encuentros de dobles. Sobre el papel, los nacionales eran superiores. Sanjurjo y Franco resolvieron la eliminatoria venciendo a Guildea y Reynolds (21-17 y 21-12).

La fase final del Europeo se celebrará del 11 al 15 de febrero de 2026 en Estambul. España se estrenará junto a Turquía, Dinamarca, Francia, Alemania, Inglaterra, Finlandia y el ganador del Azerbaiyán-Suecia.