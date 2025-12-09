El Guardés acogerá la ida de octavos de final de la EHF European Cup en A Sangriña

El Mecalia Atlético Guardés volverá a vivir Europa con su afición. El equipo miñoto ha desvelado este martes los detalles del siguiente peldaño en la EHF European Cup, la fase Last 16 o de octavos de final, que será de nuevo una eliminatoria a doble partido. A diferencia de lo ocurrido en la ronda anterior, la novedad es que el Mecalia se ha acogido a su derecho como anfitrión y ha aceptado organizar el primero de los dos encuentros en A Sangriña, donde recibirá al italiano Handball Erice el próximo 17 de enero.

Tras renunciar a traer uno o los dos partidos de la ronda 3 de esta copa europea por incapacidad económica, el club miñoto ha decidido tomar un rumbo diferente en su próximo capítulo en la competición. El sorteo que emparejó al Guardés en octavos de final con el Handball Erice decretó también que el equipo gallego actuaría como anfitrión, por lo que en esta ocasión ha decidido acogerse a este derecho para organizar el primero de los dos partidos que componen la eliminatoria en el pabellón de A Sangriña.

Así, la afición guardesa disfrutará del regreso de la EHF European Cup a sus tierras el próximo sábado 17 de enero a las 19.00 horas, con un partido que será toda una celebración para el club y del que se espera sacar también un rendimiento económico y publicitario importante. El encuentro que decidirá la clasificación a cuartos de final se jugará justo una semana después, el 24 de enero a las 18.00 horas en el Palazzetto dello Sport “Pino Cardella”, hogar del Erice en Casa Santa, Sicilia.

Con esta decisión, el Mecalia se asegura la posibilidad de contar con su afición para una cita determinante para la temporada, al tiempo que limita el cansancio que supone concentrar la eliminatoria íntegra en un único fin de semana, tal como aconteció en la ronda anterior. Aunque los desafíos económicos del Club persisten, en el Guardés confían en el rendimiento de la campaña “Non deixes que o Guardés remate” lanzada en las últimas semanas a través de la plataforma solidaria Terra Move, desde la que empresas y particulares pueden donar ya en el siguiente enlace a cambio de significativas ventajas fiscales: https://www.amareterra.org/terramove/0e002f95-794a-4794-8da5-640be023d3b7. Por lo demás, en el seno del equipo miñoto siguen trabajando por recabar apoyos para continuar llevando el nombre de A Guarda por toda Europa.

Traslado de partidos ligueros

La competición europea afectará, de nuevo, al calendario liguero, que preveía sendos encuentros en los fines de semana escogidos para jugar el Last 16. La visita guardesa al KH-7 BM Granollers prevista para el fin de semana del 17 de enero se ha trasladado ya al miércoles 14 en el Palau catalán a las 20.30 horas; mientras que el encuentro contra el Grafometal La Rioja que A Sangriña acogería el día 24 todavía espera ser reubicado.

En cualquier caso, la EHF European Cup volverá a condensar la agenda guardesa, que vivirá un comienzo de año bastante ajetreado. Por lo pronto, al equipo miñoto le esperan dos envites finales a la vuelta del parón mundialista los próximos 17 (en Elda) y 20 (en A Sangriña ante Morvedre) de diciembre, a partir de cuando podrá disfrutar de las fiestas hasta el 10 de enero. Es entonces cuando, entre competición europea, Liga y segunda fase de la Copa de la Reina, el Mecalia prevé un total de ocho partidos que podrían concentrarse en algo menos de cinco semanas, suponiendo un nuevo período crucial para el devenir de su temporada.