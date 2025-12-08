El Villalonga, al ritmo de Héctor (3-0)

El Villalonga encadenó una nueva victoria en San Pedro –ya van cuatro consecutivas en su feudo– imponiéndose con claridad al Tyde en un partido marcado por el estado del terreno de juego y por la inspiración goleadora de Héctor Méndez.

El choque arrancó condicionado por un campo muy blando, por lo que el plan pasaba por cargar el juego hacia las bandas y explotar los carriles exteriores. El equipo interiorizó a la perfección la idea y pronto comenzó a desnivelar el encuentro desde las alas. Pese a que en alguna transición el Tyde encontró espacios para intentar sorprender, la zaga celeste contuvo sus acometidas. Además de los goles, los locales dispusieron de tres llegadas muy claras que pudieron ampliar más la renta.

El 1-0 llegó en una acción de libro por la izquierda. La jugada nació en ese costado, el balón circuló hasta que Romay encontró el hueco para filtrar un pase al espacio hacia Borja. El atacante llegó a línea de fondo y sirvió un centro raso al corazón del área que Héctor no desaprovechó. En la última acción antes del descanso, un saque de esquina encontró la prolongación de Romay en el primer palo y, en el segundo, apareció de nuevo Héctor para empujarla y firmar el 2-0.

Con el marcador a favor, tras el paso por vestuarios el equipo de Lázaro apostó por controlar el ritmo del choque y no conceder espacios a un Tyde obligado a arriesgar. De nuevo por banda se gestó la sentencia: una internada por la derecha acabó en otro centro al área que Héctor Méndez convirtió en el 3-0.

La única nota negativa para los celestes llegó a falta de diez minutos, con la expulsión de Pacheco. En inferioridad, el Villalonga optó por juntar líneas, minimizar riesgos y esperar el pitido final.

Ficha del partido:

3-0

Villalonga - Tyde

VILLALONGA: Rodri, Borja Sáez, Pacheco, Manu Bugallo, Mateo, Teijo, Maykel (Cristian, min. 82), Óscar Martínez (Michael, min. 68), Álex Fernández (Portas, min. 28), Romay (Roi, min. 82) y Héctor (Iván Capelo, min. 68).

TYDE: Mateo, Edu Rodríguez, Adrián, Tino (Aarón, min. 74), Luis Rivas (Isma Lage, min. 64), Fabián, Pedro Gilsanz (Tomé, min. 64), Aballe, Rocha, Juan y Rabadán (Albertito, min. 74).

GOLES: 1-0, min. 22: Héctor; 2-0, min. 45: Héctor; 3-0, min. 59: Héctor.