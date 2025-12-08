El Valladares se reencuenta con el gol y con la victoria

El Beluso se marchó de vacío de su visita a A Gándara a pesar de haber hecho méritos para llevarse al menos un punto, especialmente en la primera mitad, ante un Valladares que mejoró en la reanudación y logró romper su racha de tres encuentros consecutivos sin marcar para reencontrarse con la victoria.

Los cuarenta y cinco minutos iniciales fueron de claro y casi único color visitante, gozando de varias ocasiones muy claras para haberse puesto por delante en el marcador.

La primera gran oportunidad del Beluso llegó a los diez minutos, en un lanzamiento de esquina que Ramón tuvo que despejar bajo palos.

Apenas cinco minutos después fue Jorge el que protagonizó una gran acción personal por banda para terminar poniendo un buen balón al borde del área pequeña, luciéndose Toni para evitar el gol en el remate a bocajarrro.

Y poco antes del descanso, el Valladares se volvía a salvar en un nuevo saque de esquina que terminaba con el balón estrellándose en la escuadra de la portería local.

Los locales mejoraron tras el intermedio y ya a los diez minutos tuvo Agus un mano a mano ante Iker pero su intento de vaselina murió mansamente en las manos del meta.

Más acertado estuvo en la jugada siguiente para enviar al fondo de la portería el rechace del propio Iker a un lanzamiento de Yago desde la frontal.

La lesión del propio Yago enfrió los ánimos locales ante un Beluso que buscó hasta el final el empate a través de balones en largo pero sin inquietar realmente la portería viguesa.