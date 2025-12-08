El Val Miñor deja escapar una gran oportunidad

El Vasl Miñor perdió una gran oportunidad de abrir una brecha importante y dejar atrás a un rival directo en la lucha por la permanencia. Fue un partido marcador por el gol de Cagigas a la media hora de juego. Todos los intentos del Val Miñor por darle la vuelta al marcador no obtuvieron resultado, con lo que el marcador no se movió.