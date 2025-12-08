Un punto que hay que dar por bueno

1 CORUXO: Ruiz Díaz; Nacho Fariña (Roque, minuto 60), Borja, Álvaro (Juan Rodríguez, minuto 46) Naveira; Hugo Rodri (Santos, minuto 80), Carlos Alonso; Javi González (Añón, minuto 60), Guille Pinin, Mateo y Sola (Dani Rosas, minuto 77). 1 ÁVILA: Samu; Prince (Fer Díaz, minuto 78), Sebas, Baba, Urbina; Vitolo, Markel; Adri Carrión (Carlos Pérez, minuto 57), Sisse (Runy, minuto 57), Pedro Luz (Saar, minuto 78) y Gonzalo (Diego, minuto 64). GOLES: 0-1, minuto 7: Gonzalo. 1-1, minuto 77: Añón, de penalti.

Suele decirse que cuando no puedes sumar los tres puntos en juego, hay que salvar por lo menos uno, y eso fue lo que hizo ayer en Coruxo. El equipo entrenado por Javi Pereira mantiene la racha y acumula cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota. Mantiene los ocho puntos de ventaja sobre los puestos de descenso y sigue a tres de la última plaza de play off de ascenso. Por todo ello, el punto logrado ayer ante el Ávila hay que darlo por bueno.

Los dos equipos salieron muy fuertes. La lucha en el centro del campo fue intensa, aunque todo se desniveló a los siete minutos de juego, cuando Gonzalo recuperó el balón y se plantó solo ante Esteban que nada pudo hacer por evitar el tanto.

Fue un duro golpe para los vigueses, pero todavía quedaba mucho tiempo por delante y, sobre todo, capacidad de reacción.

Sin embargo el Ávila se hizo dueño del partido en los siguientes minutos de juego. Tenían el control del centro del campo y conseguían llegar con facilidad al área viguesas. El problema era que todos los intentos se morían demasiado pronto y no conseguían cerrar el partido al no disponer de claras ocasiones de gol.

El Coruxo sabía que tarde o temprano, el Ávila acusaría el esfuerzo de la eliminatoria del jueves de Copa del Rey, en donde jugaron una prórroga ante el Rayo Vallecano. Trató de hacerse con el centro del campo, pero todos los esfuerzos fueros inútiles. De hecho, la primera ocasión del Coruxo fue pasada la media hora de juego, con un disparo de Mateo que salió cruzado. El Coruxo sabía que tenía que hacer correr a los jugadores abulenses, por lo que le metió al partido una marcha más, disponiendo de la segunda gran ocasión del primer tiempo, con un disparo de Javi que tampoco ve portería.

Las instrucciones de Javi Pereira en el descenso fueron claras y es que había que hacer correr al Ávila para aprovechar su cansancio. Cierto es que el conjunto abulense también se lo puso fácil a los vigueses, pues si en la primera parte presionaba la salida del balón del Coruxo, en la segunda mitad esperaba a los vigueses en su campo, dejándole la medular.

Y es que cuando el Coruxo tiene el balón es un equipo reconocible, y no tardaron en llegar las primeras ocasiones de gol. Tan solo habían pasado los primeros cinco minutos de juego cuando Naveira remata de cabeza alto. Poco después, es Carlos Alonso el que prueba fortuna desde lejos.

El banquillo del Ávila movió ficha con la entrada de Carlos Pérez y Runy en la medular. Había que tomar aire y estirar un poco al equipo, ya que estaba demasiado retrasado. Los acercamientos del Coruxo sobre el área del Ávila eran constantes, con ocasiones para Guille Pinin o Juan Rodríguez, pero el gol no daba llegado.

A quince minutos para la conclusión del encuentro, el colegiado castigó con una pena máxima una mano de un jugador abulense dentro del área. No lo dudó, y rápidamente señaló el punto de penalti. David Añón asumió la responsabilidad, y no falló desde los once metros, marcando el tanto de la igualada.

A partir de ese momento comenzó un partido totalmente nuevo. El Ávila se dio cuenta que había dejado pasar mucho tiempo sin tener presencia delante de la portería de Esteban y entonces sí que quiso jugar un poco más al ataque. Por su parte, el Coruxo estaba lanzado y buscaba un nuevo tanto que le diera los tres puntos en juego. Era un partido de ida y vuelta, pero la verdad sin demasiado acierto de cara a la portería rival. Al final, el empate hay que darlo por bueno pensando en que todavía queda mucho.