El Moaña cambia de técnico pero sigue en caída libre

El Club Deportivo Moaña continúa en caída libre. La escuadra celeste encadena su novena jornada sin ganar –solo ha sumado dos puntos de 27 posibles– tras caer por la mínima ante el Antela en el que fue el estreno en los banquillos de Rafael Vázquez. El técnico vigués, con experiencia en Erizana, Arcade y en la Escuela de fútbol Denís Suárez reemplazó al destituido Fran Rosales. Lo hizo para apostar por un estilo más combinativo, buscando una mayor posesión de balón y el juego colectivo, si bien ayer su equipo careció de la profundidad y la pegada suficientes para doblegar a su rival.

Los visitantes, que presionaron arriba, dispusieron de la primera ocasión para abrir el marcador en un disparo de Adrián Lorenzo en el minuto 3. El Moaña respondió con un disparo de Jesús que se fue rozando el palo y otro de Mauro que sacó Bruno. Hugo, en el 23, dispondría de otra oportunidad en un lanzamiento desde fuera del área que se marchó rozando el palo.

Quien no iba a perdonar sería el Antela, que encontraría el premio del gol en un disparo raso de Pedro desde la frontal ante el que no pudo hacer nada Rulo. En la segunda mitad los locales salieron en tromba en busca de la igualada, pero lo cierto es que en este periodo apenas hubo ocasiones claras para variar el marcador. La mejor llegó en el minuto 50 en un buen disparo de Mauro que sacó Bruno en una parada de mérito. El encuentro derivó entonces en un Moaña que lo intentó sin profundidad y un Antela que supo defenderse.

Aún así en el 94 Mauro tuvo la última, pero el balón le llegó botando y su disparo se fue alto.

