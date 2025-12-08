El Madrid de Scariolo da con la tecla

El proyecto del Real Madrid de Scariolo empieza a carburar. El inicio de los blancos durante la temporada había sido complicado, sobre todo en Europa, pero las sensaciones en esta recta final de año están siendo muy buenas. Este domingo, en una pista complicada como la de La Laguna Tenerife, sacaron una competida victoria con una canasta final de Sergio Llull.

Que el lanzamiento de Llull entrara 'in-extremis' para conseguir la victoria no es más que otra señal de que a los blancos les sale todo en las últimas semanas. En la primera de diciembre, tenían dos partidos fuera de casa de alta exigencia: Anadolu Efes y los canarios. En ambos duelos, los de Scariolo jugaron con la máxima seriedad y consistencia para que la balanza se decantara a su favor.

Mario Hezonja, en el partido ante La Laguna Tenerife / Miguel Barreto

Y es que los triunfos no están siendo holgados. De hecho, los dos partidos europeos previos a la visita a Estambul se ganaron por tan solo un punto (74-75 ante Hapoel Tel Aviv y 100-99 contra Zalgiris Kaunas). Puede ser casualidad, pero durante la época de adaptación de la plantilla se perdió ante Maccabi por 92-91. La 'suerte' se ha posicionado del lado de los de Scariolo.

"Tenemos que mejorar aspectos como la concentración, poner los cinco sentidos siempre y sin relajarte. Estamos en diciembre y hemos ido mejorando muchas cosas. Todavía tenemos margen, sobre todo en atención a los pequeños detalles", comentaba Scariolo después del duelo de Liga Endesa, reconociendo la evidente mejoría de una plantilla con muchas caras nuevas, incluso en el banquillo.

El Madrid, celebrando la canasta ganadora de Sergio Llull / RMA

Uno de los grandes nombres que ha recuperado Scariolo es Mario Hezonja. El croata había empezado horrible la temporada, pero en los últimos choques se ha postulado como el faro principal del ataque de los blancos. Ha sido el máximo anotador del equipo en los cuatro últimos partidos, adquiriendo el rol de estrella cuando la pelota quema. Una gran noticia para el Real Madrid, que cuenta con Mario desde el año 2022.

La racha puede continuar la próxima semana, que solo tendrá un partido de Euroliga. Aunque podría ser de Liga Endesa. Y es que los blancos recibirán al Baskonia en el Movistar Arena, uno de los peores equipos a nivel continental. Después, seguirán compitiendo en casa, recibiendo al Bàsquet Girona. Dos encuentros asequibles para coger todavía más confianza para una temporada que pinta más bonita en la capital.