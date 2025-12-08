El Lóstrego sorprende a As Celtas

El nuevo derbi vigués (Lóstrego-As Celtas Sporting) se resolvió a favor de las de Roberto Vázquez en el Novo Mirador por 3-1 (2-0 al descanso). En la décima jornada el líder cayó ante el conjunto de Beade, aunque no cede la primera plaza del grupo 1 de Tercera Federación porque el segundo clasificado, el Friol, perdió en su campo frente al Victoria FC santiagués (1-4).

El Lóstrego está de vuelta para dar guerra. Los dos triunfos consecutivos a domicilio antes del parón le dieron aire y esta victoria debe permitirle un mayor impulso. De hecho, aunque ahora es sexto ya solo está a tres puntos del podio.

El Lóstrego salió a comerse al once de David Ferreiro con una presión alta. Y funcionó. De una recuperación sobre la salida de cuero de las visitantes llegó el primer gol en el minuto 16. Robó Julia Francesch, asistió a Alba Ferré y ésta mandó el balón a la red. En un duelo intenso, el 2-0 (minuto 44) llegó con otro robo de Julia, que entraba por el lateral para batir a la portera céltica de tiro cruzado.

Tras el descanso, “Luchi” Fernández haría el 2-1 en el 55 y la roja directa a la local Paula Cobas (minuto 64) obligó a Vázquez a meterse atrás. As Celtas se hizo con el balón, pero el Lóstrego cerró el triunfo a la contra, con una salida fuera del área de la portera celeste ante Aurora, un balón que quedó sin dueño y fue para Francesch, que marcó de tiro elevado en el 87.

Empate en O Alivio

El sábado, en O Alivio, Tomiño y Sárdoma firmaron tablas (1-1). Para las viguesas, segundo punto a la espera de dos partidos consecutivos en casa ante O Val, para cerrar la primera vuelta, y Lóstrego. Se adelantaron las locales en el 56 (Noa Caeiro). Ainara Davila buscó a Caeiro colgándole un balón, Ana Rodríguez intentó el corte, pero su cabezazo llevó el cuero justo a la posición de la delantera local, que fusiló.

Dos minutos después, igualó Adriana Remeseiro: robó en campo propio un pase entre centrocampista y zaguera rivales, se adelantó el esférico y, desde lejos, ni se lo pensó: enorme zapatazo y gol por arriba. El Domaio perdía 4-0 en A Coruña ante el Victoria, con partido sentenciado al descanso.