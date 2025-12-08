La internacinal Cristina Ouviña vuelve 573 días después

La base del Valencia Basket Cristina Ouviña volvió a disputar un partido oficial tras un periodo de 573 días en el que la jugadora aragonesa ha sido madre.

Ouviña disputó los últimos dos minutos del encuentro de su equipo ante el Spar Gran Canaria en un Roig Arena que ya había festejado su presencia en el calentamiento y en la presentación y cuya grada le recibió puesta en pie.

La internacional española anotó el triple con el que se cerró la victoria ‘taronja’ por 83-66, una canasta que los seguidores locales celebraron con entusiasmo.

Su último encuentro oficial había sido también en esta competición. Fue el 12 de mayo de 2024, cuando el Valencia Basket se impuso al Perfumerías Avenida y conquistó el título liguero con Ouviña en sus filas.