Fútbol Juvenil | División de Honor
Inesperado tropiezo del Celta
Primera derrota de la temporada del Celta, que lo apea de la primera posición que ahora ocupa el Sporting de Gijón con un punto de ventaja sobre los vigueses. El equipo celtico salió mejor tras el descanso y le dieron la vuelta al marcador, pero la Gimnástica no se vino abajo y fue capaz de sentenciar el encuentro.
