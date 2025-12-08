Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol Juvenil | División de Honor

Inesperado tropiezo del Celta

Rosa Ribas

Rosa Ribas

Primera derrota de la temporada del Celta, que lo apea de la primera posición que ahora ocupa el Sporting de Gijón con un punto de ventaja sobre los vigueses. El equipo celtico salió mejor tras el descanso y le dieron la vuelta al marcador, pero la Gimnástica no se vino abajo y fue capaz de sentenciar el encuentro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents