Gran Peña deja escapar otra victoria

2. GRAN PEÑA: Andrés, Rubio, Odilo, Antón, Fran López, Amet (Coira, min. 46), Cellerino, Mati (Ginto, min. 72), Lago (André, min. 72), Fontán (Santi, min. 46), Vila Armada (min. 77). 3. LUGO B: Candal, Izán (Vini, min. 83), Díaz, Samu (Manolis, min. 75), García, Aday, Arao (Fran, min. 75), Tomás, Nico, Sergio (Ibe, min. 63), Mateo. GOLES: 0-1, min. 5: Aday; 1-1, min. 47: Fran López; 2-1, min. 67: Cellerino; 2-2, min. 69: Ibe; 2-3, min. 79: Aday.

El Gran Peña continúa sin encontrar la fórmula para hacerse fuerte en Barreiro. Una semana más se le escaparon los tres puntos, en esta ocasión frente a un Lugo B que firmó una gran actuación.

El partido se le complicó muy pronto, porque cuando ni se había acomodado sobre el césped el equipo vigués ya estaba por detrás en el marcador. En el minuto 5, Aday recibe muy cómodo en el área, se gira y remata a placer.

Con el gol en contra, al Gran Peña se le veía incómodo, con escasas llegadas al área y sin presionar al contrario. La primera oportunidad local llegó en el minuto 14, en una acción de Amet que remata Cellerino, pero el colegiado señala falta en contra de los locales. Poco después, Fran remata de cabeza en una situación cómoda, pero el balón se va alto; y en el 24 fue el Lugo el que tuvo su oportunidad, en una buena acción de Sergio que atrapa Andrés.

En el minuto 37 llegó la acción polémica: Cellerino es agarrado en el área y se reclama penalti de forma airada. Pero el árbitro no considera que el agarrón tuviese la suficiente intensidad para señalar la pena máxima.

Tras el descanso, el partido parecía ponerse de cara para el equipo de Lavadores. En el minuto 47 llegó el empate, en una preciosa acción de Fran López que finaliza con un disparo ajustado al palo. Poco después, el visitante Mateo está a punto de dar el susto a los locales, pero no acertó en el remate. Quien lo hizo fue Cellerino, en el minuto 67, tras un centro de Santi. El Gran Peña le daba la vuelta al marcador, pero fue una alegría fugaz, porque en la acción siguiente Ibe logró el empate para el Lugo.

El Gran Peña comenzó a desquiciarse con las decisiones arbitrales y al no encontrarse cómodo. Y el Lugo lo aprovechó. En el minuto 79, Aday logró el tercer gol visitante, en un tiro lejano.