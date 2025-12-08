España, con cuatro gallegas, sella el bronce

La selección española femenina de fútbol sala, de la que forman parte cuatro jugadoras gallegas Ale de Paz, Martita López, Antía Pérez y Vane Sotelo, cerró su participación en el Mundial de Filipinas con una contundente victoria por 1-5 ante Argentina, resultado que le permitió asegurarse el tercer puesto del torneo.

El encuentro se mantuvo igualado hasta los minutos finales, cuando España aceleró el ritmo y desbordó a su rival. La gallega Ale de Paz abrió el marcador y, tras el empate parcial argentino por medio de Mailen Romero, Laura Córdoba devolvió la ventaja.

En la recta decisiva, Antía Pérez e Irene Córdoba ampliaron distancias, y, nuevamente Laura Córdoba, firmó el quinto tanto para sentenciar el duelo.

Con este triunfo, el conjunto dirigido por Clàudia Pons cierra su campaña mundialista con una sólida exhibición ofensiva y dominio en los momentos clave.

Campeona Brasil

Por otro lado, la selección brasileña conquistó el primer Mundial femenino de fútbol sala después de vencer en la final a Portugal (0-3), con Emilly erigiéndose como la ganadora tanto del Balón de Oro como de la Bota de Oro del torneo. Emilly Marcondes, Amandinhay Débora Vanin marcaron los goles del triunfo ante una Portugal que fue inferior.