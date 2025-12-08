Duro golpe para el Porriño ante su afición
El filial grante le hizo seis goles | David Alonso marcó el tanto del honor
M. ALonso
Frenazo en seco a la racha de tres victorias consecutivas del Porriño Industrial. El Pontevedra B goleó en O Lourambal, en un partido en el que los pontevedreses fueron muy superiores, tal y como muestra el marcador final.
En la primera mitad, el conjunto pontevedrés dominó el choque de principio a fin y aunque se fue al descanso con dos goles, lo cierto es que la ventaja pudo ser todavía más amplia. Mientras, el Porriño no era capaz de llegar con peligro al área rival, ni de sacudirse el dominio visitante.
Tras el paso por vestuarios, el Porriño salió mejor, pero fue sólo un espejismo, porque muy pronto llegó el tercero del filial pontevedrés (min. 55) y poco después el cuarto (min. 62), con lo que la mínima reacción local fue frenada en seco. Aún hubo tiempo para el gol del honor de los locales (obra de Oute) y dos tantos más visitantes, para cerrar una goleada incontestable.
Un día para olvidar y a pensar en la próxima jornada.
