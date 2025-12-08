El Celta Femxa Zorka ya sabe sufrir

60 LA PATERNA: Galiana (0), Llompart (3), Bleda (6), Gabriel (4), Segura (19) -cinco inicial- Che (0), Saravia (14), Davila (0), Sáez (0), Prim (0), Traore (11) y Sancho (3). 70 CELTA FEMXA ZORKA: Rodríguez (5), Cabrera (13), Boquete (0), Kelliher (20), Menéndez (12) -cinco inicial- Vizmanos (4), Bermejo (11), Vidal (0), Thomas (5) y Salinas (0). PARCIALES: 17-22, 13-4, 15-21 y 15-23.

El Celta Femxa Zorka se tuvo que emplear a fondo para lograr la décima victoria de la temporada, novena consecutiva. El equipo entrenado por Cristina Cantero sufrió una desconexión en el segundo cuarto que le dio alas al cuadro valenciano.

El Celta Femxa Zorka saltó al terreno de juego muy centrado, con una Kelliher muy metida que anotaba los primeros cinco puntos de equipo. El cuadro valenciano conseguía pasar los momentos difíciles del periodo, cuando las viguesas podían romper el partido, a base de canastas triples. Las diferencias en el marcador eran mínimas, pero siempre con el equipo vigués por delante en el marcador.

Los problemas llegaron en los segundos diez minutos de juego. El equipo entró en modo desconexión, fallando numerosos lanzamientos y fallando canasta que parecían fáciles. . Cristina Cantero solicitó su primer tiempo muerto a los cinco minutos de juego, con un parcial de 6-0 que ponía a las valencianas por delante en el marcador.

Solamente el acierto desde la línea de tiros libres, evitó que los cuatro puntos de desventaja al descanso fueran mucho más.

Cristina Cantero trató de hacer reaccionar a su equipo en el tiempo de descanso. Estaba claro que jugando así, y con esos porcentajes, la victoria estaba muy cara. El equipo le metió una marcha más a la presión. Un dos más uno de Deva Bermejo colocaba al Celta a uno, pero un nuevo triple valenciano ampliaba nuevamente la desventaja a cuatro puntos.

Era otro Celta Femxa Zorka y en las tres acciones siguientes el equipo vigués hizo un parcial de 0-8 que parecía abrir brecha en el marcador. Pero el problema era que el tiro exterior de las valencianas seguía siendo peligroso. El equipo vigués estaba siempre por delante en el marcador, pero no era capaz de abrir brecha para romper el partido. De hecho, al final del tercer cuarto se llegó con la victoria mínima del Celta Femxa Zorka por dos puntos, 45-47.

Los últimos diez minutos de juego arrancaron con un triple de Carlota Menéndez que ampliaba a cinco la diferencia entre ambos conjuntos. La Paterna intentaba no salirse del partido, pero el Celta Femxa Zorka estaba jugando a otro nivel. El equipo conseguía cerrar el rebote y a cinco minutos para llegar al final del encuentro la diferencia ya era de nueve puntos a favor de las viguesas, 50-59.

Las valencianas únicamente echaban mano de los lanzamientos exteriores para tratar de reducir la desventaja, ya que el juego interior era claramente de color celeste.

El cuadro local se quedaba sin fuerzas, y el equipo vigués se movía con toda comodidad en una horquilla de ocho o diez puntos. Solamente el relax del equipo céltico en el último minuto de juego, evitó una victoria viguesa más amplia.

El próximo sábado el Celta Femxa Zorka vuelve a su horario habitual en el pabellón de Navia. El equipo vigués se medirá a partir de las 19 horas al Domusa Teknik ISB.