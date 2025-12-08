El Atios se luce en la segunda parte

El Choco, después de la contundente derrota sufrida la pasada jornada en su visita al campo del Pontevedra B (5-1), volvió a caer con rotundidad ante el líder, el Atios, que encadenó en Santa Mariña su cuarta victoria consecutiva para consolidar su privilegiada posición al frente de la tabla clasficatoria.

Y eso que lo interesante del encuentro y especialmente su frenesí goleador y los siete tantos se concentraron en la segunda mitad tras una primera parte igualada, con mucho respeto entre los dos equipos y sin apenas ocasiones de gol.

Todo cambió tras el intermedio. El Atios, nada más reanudarse el encuentro, empezó a llegar con peligro a la portería defendida por Pousa y no tardó demasiado en adelantarse en el marcador gracias a Mattew.

Sin embargo, el Choco reaccionó bien y tardó apenas cinco minutos en volver a equilibrar el partido al aprovechar Rosen un mano a mano ante Sergio.

Pero la poca contundencia defensiva de los locales permitió a los visitantes abrir una brecha ya interesante en el marcador con los tantos de Iker y Gullón, desperdiciando incluso un penalti para incrementar la renta.

Precisamente desde el punto de penalti daba Graña esperanza al Choco, que pensaba en rescatar al menos un punto.

El sueño del Choco duró un suspiro porque los redondelanos volvieron a mostrar su endeblez defensiva y el Atios no desaprovechó las facilidades para poner de nuevo tierra de por medio rápidamente con un gol de Richi.

Y la sentencia definitiva para completar una segunda mitad en la que los aficionados pudieron disfrutar con siete tantos llegó a punto de cumplirse el tiempo reglamentario al conseguir Cristian el quinto tanto visitante.