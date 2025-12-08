El Alertanavia regresa de vacío de Ponteareas

El Alertaniva no fue capaz de llevarse algún punto en su visita a Ponteareas. El Areas se llevó una victoria para seguir en la zona alta de la clasificación.

En los primeros minutos de partido, los dos equipos jugaron en el centro del campo sin crear ocasiones de gol. Sin embargo, en su primera llegada, el Alertanavia se adelantó en el marcador con un disparo cruzado de Álex.

La reacción del Areas no se hizo esperar, y cinco minutos más tarde empata el encuentro por mediación de Nico tras un buen pase de Javi Vila. El gol le da mucha más vida al conjunto local, que se hace dueño del terreno de juego y llegando con relativo peligro al área defendida por Santi.

Empieza la segunda parte sin cambios, con un Areas muy enchufado. En el minuto cincuenta y tres, Chemi pone por delante al equipo local, al aprovechar un centro lateral de Pablo.

El equipo local tenía el encuentro controlado después de haber hecho un buen trabajo y haberle dado la vuelta al marcador.

Sin embargo, la victoria todavía costó mucho más, ya que a nueve minutos para el final, el equipo pontareano que quedaba con un menos tras la expulsión de Nico Cuevas.

El Alertanavia se estiró para buscar el tanto de la igualada, pero el Areas juntó líneas para cubrir todos los huecos y no dejar que los vigueses crearan ocasiones de peligro.