Aitor Aspas lanza al Alondras en A Coruña

El Alondras gana en el estadio de Grela en la localidad de A Coruña, en un partido donde no se vieron los goles hasta el minuto 45´ de la primera parte. A partir de este momento, con el gol de Martín Rafael, llegaba la hora de Aitor Aspas. El jugador visitante anotó un doblete en su cuenta particular para cerrar el partido. El primero fue en el minuto 67´ y el segundo para cerrar el partido en el 86´. Este último, para acabar de cerrar el encuentro y dejar finiquitada la victoria.

El Alondras visitaba el campo del último clasificado con el objetivo de seguir sumando de tres en tres. Buscando la segunda victoria consecutiva y acercarse a la zona de play-off. En una clasificación donde los doce primeros están separados por tan solo diez puntos. En contra, tendría el Silva SD, el último equipo en la liga y con el objetivo de conseguir un segundo triunfo consecutivo para poder acercarse a la salvación y dejar de ser el farolillo rojo.

La primera parte fue disputada. Ambos equipos salieron con mucha intensidad y en busca de un gol que les adelantara en el marcador. La posesión era del Alondras, pero los locales se defendían muy bien. Todo parecía que el partido se iría al descanso con un empate a cero, pero en una de las últimas jugadas, Martín Rafael adelantó al Alondras. Un tanto psicológico que daño mucho a los locales, tras la gran primera parte que realizaron.

En la segunda parte, el partido fue muy parecido, pero el Alondras se veía delante en el marcador y empezó jugando con el marcador. Sobre el ecuador de la segunda parte, llegó el 0-2 a través de Aitor Aspas. El primero en su cuenta particular y el segundo visitante. Concretamente, en el minuto 67´. Cuando faltaban pocos minutos para finalizar el encuentro, exactamente en el minuto 84´, Aitor Aspas anotaba su segundo gol en la cuenta particular y cerraba el partido.