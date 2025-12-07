El Vigo saca su mejor versión en el quinto set

Se presumía complicado el partido y así fue ya que los visitantes, con unas grandes defensas, hicieron sufrir, y mucho, al conjunto de Coia, que se puso el mono de trabajo únicamente en el quinto set. En los anteriores, si superaban a los visitantes, sufrían después cometiendo demasiados errores. Cierto que jugaron algo mejor que los dos partidos anteriores, cuando sufrieron tanto en Canarias como en Valladolid.

El encuentro comenzó con mucha igualdad y siempre por delante el conjunto visitante. A mitad del set los locales consiguieron ponerse 15-12. Esa ventaja se mantuvo y se amplió.

El segundo set fue muy igualado y fueron los locales los que se pusieron por delante 11-8. Pero eso fue un espejismo ya que los visitantes empataron y rentabilizaron sus cortas ventajas.

Esa igualdad se rompe en el tercer set ya que los de Coia son capaces de ponerse 18-12. Pero esta diferencia no la supieron mantener y los de Boiro consiguieron acercarse 19-17. Los nervios de los locales se convirtieron en ganas de hacer las cosas mejor.

El cuarto set comenzó con los vigueses por delante 5-2, lo que hacía presagiar que los tres puntos se quedarían en el casillero vigués. Pero no fue así y los visitantes trabajaron en defensa y en ataque para terminar el set con mucha suficiencia.

El quinto y definitivo significó la apuesta de trabajo de los jugadores vigueses, que ya desde el inicio del set se pusieron 5-2. El tiempo muerto de Boiro no sirvió para enderezar el rumbo y la diferencia aumentó hasta el 8-4. Los vigueses estaban arrolladores y con su trabajo aumentaban la distancia hasta llegar a una diferencia de siete puntos con los que finalizaría el set y el partido. Los aficionados tuvieron que esperar al quinto set para ver el mejor juego del conjunto local, que se llevó por delante el ímpetu que habían tenido los visitantes.

Ahora toca descansar el próximo fin de semana con la visita puesta en el cuarto puesto. Boiro debe jugar contra Valladolid y si gana, adelantará a los vigueses en la clasificación. La escuadra de Coia volverá a la competición el día 21 en Gijón.