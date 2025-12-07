«¿A dónde va usted?», le preguntó la directora del Seis do Nadal, aún Colegio Nuevo de Coia, la primera vez que Aalí Mohamed quiso entrar en las dependencias del centro. Al que será mi hogar, a conquistar el corazón del barrio, a educar incontables generaciones, hubiera podido responder. A Aalí, aquel saharaui que se enamoró del verdor gallego, lo habían reclamado desde la asociación de padres para que les ayudase con la actividad de baloncesto que acababan de inaugurar. Aquellos ángeles de la guarda, que pretendían apartar a la muchachada de la heroína que asolaba sus calles, se han ido retirando o falleciendo. Otros se han hecho cargo de su legado. Aalí, 43 años después, cumplidos sus 75, cose pasado y presente.

Uno de los jugadores veteranos, con su hijo.

Ahí está Aalí, sobre el parquet de Navia, con los niños arremolinándose a su alrededor. La amable sonrisa que lo define apenas disimula su emoción. Lo ha reclamado la presidenta del CB Seis do Nadal, Iria Otero, para que cientos de jugadores, entrenadores y familiares le tributen su ovación. Enseguida se retirará a una esquina, a contemplar con orgullo cómo han florecido las semillas que él y otros –Adrián Martínez, José Suárez o Eduardo Pena– plantaron.

Aalí y la presidenta del Seis, Iria Otero.

Volvió a vibrar Navia en la presentación del club aunque el puente festivo multiplicase los viajes. Por el pabellón desfilaron los 32 equipos, de los más tiernos de las escuelas que recién se asoman a esta pasión a los veteranos que apuran sus últimas canastas. Y aún prometió el coordinador, Sergio González, que esa estructura seguirá creciendo.

El orgullo de Aalí

Es una de las canteras más pobladas de Galicia. Ninguna como esta, sin una escuadra de élite que la sustente. Lo sabe el presidente de la Federación Gallega, Julio Bernárdez, que participó en la tanda de discursos junto a la vicepresidenta de la Deputación, Luisa Sánchez, y el alcalde, Abel Caballero. Se reconoció la ayuda de varias firmas y se sortearon productos entre quienes habían comprado rifas. Y Aalí en pie, feliz, en el sitio exacto al que quería ir.