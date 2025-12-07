El Femxa Zorka no se fía del Paterna

El Celta Femxa Zorka afronta esta mañana uno de esos partidos que se puede considerar trampa. La Cordá de Paterna solamente ha ganado dos de los diez partidos disputados. Uno en casa, ante Sevilla por 86-69 y otro lejos, en Canoe, esta semana, en partido aplazado en su día, por 52-74.

La clasificación de los dos equipos inclina la balanza claramente del lado vigués, pero la entrenadora céltica es consciente de las dificultades del encuentro. De hecho, a lo largo de la semana, Cantero trabajó con insistencia con sus jugadoras para evitar las relajaciones y salir centradas desde el salto inicial.

«Es un partido un poco trampa», confirma la entrenadora del Celta Femxa Zorka, «porque todo el mundo piensa en un partido fácil. No me creo nada y he tratado de convencer a la plantilla de la dificultad. Es un equipo joven, con calidad, arropado por jugadoras veteranas como Clara Che, Virgina Sáez, Lorena Segura, que ya saben lo que es jugar en esta categoría y tienen muchos tiros pegados. A eso le añades a jugadores con mucha proyección como Llompart, Saravia o Bleda, que son de muchos puntos, dinámicas, de mucho uno contra uno. Es verdad que no han empezado bien el año y les estaba costando mucho ganar, pero ellas han tenido jornada intersemanal, el miércoles contra Canoe, han ganado de 20, y yo creo que han ofrecido mejores sensaciones».

La entrenadora viguesa le pide a sus jugadoras «estar serias. No sé si brillantes o no, espero que sí, pero sobre todo muy serias, muy concentradas para saber qué toca en cada momento y poder sacar el partido».

Cantero ha desplazado a Valencia a todas sus jugadoras ya que no hay bajas por lesiones y podrá contar con todas. Un partido en donde el trabajo defensivo y la lucha bajo los tableros pueden desempeñar un papel muy importante para el desenlace final. Ayer, el Azulmarino pasó apuros ante Zamora, al que al final derrotó por 72-64.

HORA: 11 horas.

PABELLÓN: La Paterna.