Ester Navarrete logra la mínima para el Europeo de Birmingham
La viguesa mejoró en Valencia su marca personal en la distancia para ganarse el billete para el campeonato que se disputa el próximo verano
Ester Navarrete logró la mínima para el Europeo de Birmingham que se disputa el próximo verano en la capital británica tras mejorar en Valencia su mejor marca personal en el maratón. A sus treinta y cinco años la viguesa vuelve a demostrar su extraordinaria adaptación a la distancia a la que saltó hace poco menos de dos años con la esperanza de estar en los Juegos de París, como así fue.
La atleta viguesa llegó a Valencia, donde se disputa una maratón muy rápida, con la ilusión de hacer la mínima de 2:26 que se pide para estar en el Europeo de Birmingham de agosto de 2026. Durante los últimos meses Navarrete había preparado su cuerpo para rendir al máximo en esta carrera con el objetivo de estar en el Europeo y, si es posible, mejorar el registro de 2:24:40 realizados en febrero de 2024 en Sevilla que fue el día que se convirtió en la mejor debutante española de la historia y se ganó el billete para los Juegos donde disputó la carrera más emblemática del calendario atlético.
En Valencia Navarrete cumplió con todos sus objetivos. Finalizó en una prueba de un enorme nivel en el puesto undécimo (la segunda española) y consiguió un tiempo de 2:24:31 que supone su mejor marca personal en la distancia y, lo que es más importante, la marca mínima para estar en el Europeo de 2026 y repetir como internacional.
- Davila 05/12/2025