El entrenador del Ávila agrede a un directivo del Coruxo

El partido entre el Coruxo y el Ávila, disputado esta mañana ha concluido con un empate (1-1) sobre el césped y con un grave incidente en las dependencias interiores. El entrenador del Ávila, Marc García Puig, ha propinado una patada a la silla de ruedas que emplea un directivo del club local con discapacidad. El directivo se ha caído al suelo y ha sido posteriormente trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro, tanto por las posibles consecuencias por su delicada salud como por estar sufriendo un ataque de ansiedad.

Marc García Puig no se había sentado durante el partido en el banquillo visitante. Había sido expulsado con roja directa por realizar protestas al árbitro en el partido anterior, en la visita del Ávila al Marino de Luanco, y tenía que cumplir sanción. Los responsables del Coruxo le proporcionaron una cabina desde la que presenciar el encuentro en O Vao. Hacia el minuto 70 ya tuvo algún altercado verbal con algunos espectadores en el que intervino para mediar un directivo local y que no pasó a mayores.

Posteriormente, y aunque no tenía la obligación de dar la rueda de prensa por estar sancionado, Marc García decidió dar su valoración del encuentro. El directivo con discapacidad del Coruxo, que se encarga de las redes sociales, le realizó una pregunta. Al concluir la conferencia, García y se levantó y fue entonces cuando propinó la patada a la silla, según relatan los testigos. A conscuencia de ese acto el directivo se resbaló hasta el suelo y en vista de su estado se llamó a una ambulancia.

El presidente del Coruxo, Gustavo Falque, advertido de lo sucedido, requirió la presencia de la policía y advirtió al entrenador del Ávila de su inminente llegada. Este, sin embargo, decidió subir al autobús de su equipo y emprender el viaje hacia la localidad castellana. Falque puso al árbitro en conocimiento de los hechos y el Coruxo planteará una queja a la Federación Española.