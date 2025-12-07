El Coruxo se pone a prueba en O Vao ante el Real Ávila

Jornada importante la que afronta esta mañana el Coruxo en el campo de O Vao. El equipo de Javi Pereira, que acumula cuatro victorias consecutivas, recibe a un Ávila que se presenta como un rival directo en la lucha por uno de los puestos que clasifican para el play off de ascenso.

Y es que esas cuatro victorias consecutivas han cambiado de forma radical las perspectivas del equipo vigués. En la jornada previa al partido ante el Lealtad, el Coruxo ocupaba el puesto de play out de permanencia. Los doce puntos conseguidos dejan los puestos de descenso a ocho puntos y la última plaza que clasifica para el play off está a tan solo a tres puntos.

No obstante, en el equipo nadie ha desatado las expectativas. Tienen claro que el primer objetivo es lograr la permanencia lo antes posible. Según los cálculos, esta se podría lograr con cuarenta y dos puntos, y a tres partidos para llegar al ecuador, la mitad de esos puntos está prácticamente conseguidos por lo que las cosas van por buen camino.

El equipo de esta mañana es una buena piedra de toque para el equipo vigués. El examen ante un rival que pelea por el ascenso de categoría puede dar una buena idea del nivel que tiene el Coruxo y lo que se puede esperar de él en la segunda vuelta del campeonato.

Javi Pereira ha citado a todos los jugadores disponibles y en el propio campo de O Vao facilitará la lista definitiva de convocados. A priori el once inicial no debe presentar muchos cambios con respecto al de las últimas jornadas, ya que aplicando la lógica, por qué hacer cambios cuando las cosas funcionan.

El Ávila viene de jugar el pasado jueves la segunda ronda de la Copa del Rey. No era una eliminatoria fácil, ya que se cruzaron con un equipo de Primera División, como el Rayo Vallecano.

Las cosas se le pusieron de cara a los abulenses con el gol de Carlos Pascual en el minuto 49 de partido. Consiguieron frenar a los rayistas, pero en el minuto 93 forzaron la prórroga con un gol de Isi. A un minuto del final de la prórroga, Álvaro García marcó el tanto que clasificaba al Rayo Vallecano. El cansancio puede ser uno de las aspectos claves del partido.

HORA: 12:00.

CAMPO: O Vao.