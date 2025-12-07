Clau acaba con la resistencia de la portera rival

Un partido con la portera del equipo isleño Verónica Rica, una zaragozana llegada en 2024, como protagonista acabó con la cuarta victoria en fila del Bembrive y esta vez por la mínima. Pero los tres puntos valen su peso en oro tanto, o más, que si se hubiesen conseguido por goleada. En ocasiones comportarse con tenacidad, resistiendo el riesgo de desesperarse, puede tener tanto valor como la actuación más brillante. El equipo vigués insistió hasta lograr lo que deseaba en su viaje a Gran Canaria.

Aunque el Teldeportivo empezó peleón, con un disparo muy lejano pero duro de su mejor jugadora, Idoya Martínez, rechazado a saque de esquina por Patri Arruti, la segunda mitad fue casi un monólogo vigués. Antes, cierto, Idoya volvía a probar a Patri, perfecta, en saque de falta. La local tuvo otros dos disparos comprometidos más, pero la portera estuvo siempre notable de reflejos y segura a nivel técnico.

El quinteto verde respondía a cada ocasión canaria con otra, pero de menor intensidad. Hasta que a 2:30 del descanso María González se quedaba sola ante la guardameta, pero ésta rechazaba, otra vez, el chut visitante en la mejor jugada del Bembrive, con acción previa entre Jessi y «Café».

La segunda parte tuvo otra oportunidad calcada a la de María pero a favor de las aurinegras. Sucede que May Moncayo se topó con la agilidad de Arruti para evitar el 1-0. Fue el último atisbo de alegría local.

A partir de ahí, el Bembrive encerró a las grancanarias. En cinco minutos, del 22 al 26, ambos incluidos, “Lutxi” (raso cerca del palo y otra pegada al mismo), Antía (alto uno y rechazado por la portera otro) y Clau (dos fantásticos despejes de la guardameta) pudieron sentenciar a un rival desbordado por las de Gael Madarnas.

Pero el gol se resistía. Hasta que, a 4:33 del final, Thais metió un balón de lado a lado horroroso, con Clau lista para interceptar el pase y, en el área, no perdonó. Luego, ataque de cinco para las locales, firmeza defensiva viguesa y Arruti en su línea: un valladar