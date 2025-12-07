Fútbol
Bruzon, a por la Supercopa india con el East Bengal
A.A.
No sacia su hambre de títulos Óscar Bruzon, que se ha convertido en uno de los entrenadores más reputados en el fútbol del subcontinente indio. Tras conquistar todos los trofeos posibles en las competiciones de Bangladesh y Maldivas, el vigués ha regresado a la India, donde inició su aventura internacional. Y hoy, hacia las 15:00 en horario español, intentará conquistar la Supercopa al frente del East Bengal.
Se trata de una de las escuadras históricas del país, de trayectoria centenaria pero que atravesaba una amarga etapa la pasada temporada, cuando la directiva reclamó la mano firme de Bruzon. El efecto ha sido inmediato. Tras salvar de manera decente la campaña, el East Bengal ha iniciado con fuerza la actual. Y los bengalíes quieren culminar ese arranque haciéndose con el primer trofeo en juego, una Supercopa en realidad más equivalente en trascendencia a la Copa del Rey, con fase previa y eliminatorias.
El East Bengal ha alcanzado la final tras dejar en el camino al todopoderoso Mohun Bagan, dirigido por José Francisco Molina. En la final le aguarda el FC Goa. La escuadra de Bruzon, que tiene como ayudante a otro vigués, Adrián Rubio, y como capitán al berciano Saúl Crespo, intentará imponerse practicando el fútbol aseado, de toque y ritmo elevado, que el preparador ha ido moldeando a pesar de que no es el que más estila en esas latitudes.
