As Celtas visita la casa de Celia Fontencha

As Celtas regresa a la vorágine del campeonato. Igual que en la última jornada previa al parón le toca turno como visitante. De Eibar (jornada 11) quince días atrás a Burgos (jornada 12) ahora. Porque las celestes se miden al Burgos CF en la Ciudad deportiva Castañares a las 11:30 horas.

El triunfo del Athletic B este sábado en el campo del Olímpico (1-4) permitirá a las leonas conservar el liderato con 31 puntos. Las de Vicky Vázquez necesitan vencer para continuar a la estela del once vasco. Con 27 puntos, es también una oportunidad excelente para alejarse del tercer clasificado, el Racing cántabro, que no pudo más que firmar tablas en Gijón frente al Sporting (1-1).

El choque, complicado –las burgalesas son sextas–, ofrece también cierta dosis de emoción y recuerdos al menos para dos integrantes del conjunto vigués, Celia Fontecha y Nerea Cuquejo. Fontecha, porque es burgalesa (generación de 2005) y en esos campos de la ciudad deportiva jugó hasta 2023. Su último partido, el 30 de abril de ese año, con el Burgos para vencer por 2-0 al Monte cántabro en Primera Nacional.En esa campaña, la 22/23, Cuquejo (A Coruña, 1998) también se alineaba con las castellanas. Con Celia, la centrocampista herculina compartió vestuario primero en el Nuestra Señora de Belén (21/22) y después en el Burgos, antes de que la defensa se trasladara a Galicia para fichar en el Mos y de ahí al Celta.

HORA: 11:30.

CAMPO: Castañares.