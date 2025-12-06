La Xunta activa su patrocinio a equipos de alta competición

La Secretaría Xeral para o Deporte, a través de la Fundación Deporte Galego, ha publicado el anuncio de la primera fase de la decimoséptima edición del Plan de Patrocinio de los equipos de alta competición de Galicia de la temporada 2025/26. En esta primera fase del plan contará con un presupuesto de 2.208.250 euros para invitar a 117 equipos que ya recibieron la notificación por parte de la Fundación Deporte Gallego, 57 femeninos, 58 masculinos y dos mixtos.