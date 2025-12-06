Las tiradoras de El Olivo afrontan competiciones internacionales

Este fin de semana las chicas del Club de Esgrima el Olivo participan en competiciones internacionales. María Mariño compite en la Copa del Mundo Sénior de florete en Busan (Corea del Sur). Se ha clasificado para la jornada de hoy en cuarta posición tras ganar todos sus duelos en la poule. Se enfrentará en la ronda de 64º a la tiradora japonesa Rino Nagase.

Mañana domingo se celebrará la competición por equipos en la que María liderará al equipo español con la esperanza de repetir o mejorar el bronce del último Europeo.

En Cabries (Francia) se disputa la Copa del Mundo de Florete M17. Viajan Marta Dorelle, Nerea Dorella, Uxía Díaz y Natalia Loureiro. Las tres últimas debutan en un torneo internacional.