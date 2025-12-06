fútbol | Primera RFEF Masculina
El Pontevedra visita Balaídos
El Fortuna afronta un nuevo derbi gallego en casa para afianzarse en la cabeza de la tabla ante un rival ‘tocado’ tras caer en la Copa
REDACCIÓN
Balaídos será escenario esta tarde (16:15 horas, TVG2, LaLiga+, FC Play) de un nuevo derbi de Primera RFEF con la visita del Pontevedra, que llega a Vigo ‘tocado’ tras caer en la Copa del Rey ante el Eibar. El Celta Fortuna intentará sumar la tercera victoria consecutiva para mantenerse en la privilegiada segunda posición ante un rival que si obtiene los tres puntos en juego alcanzaría provisionalmente la sexta plaza. Joel López es la gran novedad en la lista de convocados de Fredi Álvarez, que podrá contar con Ángel Arcos, Óscar Marcos y Andrés Antañón, que el jueves viajaron a Barcelona con el primer equipo pero solo Angelito disfrutó de minutos en el duelo copero contra el Sant Andreu.
La federación ha designado al catalán Romero Freixas para arbitrar el quinto duelo gallego del Celta Fortuna en lo que va de temporada. En los tres que suma en Vigo ganó ante el Arenteiro y el Racing de Ferrol y empató con el Ourense CF. Los celestes vienen de ganar al Avilés Industrial (1-2), mientras que los granates cedieron un punto en casa ante el Guadalajara.
HORA: 16:15 horas
CAMPO: Balaídos
