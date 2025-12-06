Partidazo en O Porriño con la visita del Valinox Novás

Partidazo en el Pavillón do Porriño (hoy, 20:30). El Porriño recibe al Valinox Novás, ese líder que parece imposible de superar, incluso cuando no tiene el mejor día. El choque llega en un buen momento para los locales, que ganaron la semana pasada en la cancha del Gáldar. Eso sí, siguen con muchas ausencias. Dani Benaches no podrá contar con Íñigo, Xacob y David Costa, además de la duda de Iago. «Para frenar al Novás tendremos que hacer un partido perfecto y, aun así, será difícil», reconoce el técnico local. El Novás sabe que el Porriño es uno de esos equipos que se atragantan. Su entrenador, Guillermo Artime, asegura: «Vamos sobre aviso. Sabemos que será un partido difícil y tenemos que hacer un buen partido para seguir en la buena línea». Sigue de baja Bruno y se recupera Teles.

El Granitos Ibéricos Carballal regresa a su cancha (hoy, 18:00) para enfrentarse al Culleredo, un equipo que está sorprendiendo. El conjunto vigués, que cayó la semana pasada frente al líder, llega reforzado por el gran partido realizado a pesar de ir entre algodones, ya que la plantilla fue asolada por la gripe durante la semana. Ahora tienen la duda de Samu Barciela, que sufrió un golpe en las costillas en O Rosal.

En O Polvorín (hoy, 18:00), un Saeplast Cañiza reforzado por el importante triunfo ane el Teucro se enfrentará al Automanía Luceros. Ha sido una buena semana para los locales, ayudados por el enorme refuerzo en lo anímico que supuso la victoria en Pontevedra. El Cañiza sufre las bajas de Alejandro Pintos y Marcos. Cuenta con la confianza de que, si defienden concentrados, tendrán serias opciones. El Luceros, como buen filial, cuenta con un equipo joven, pero ya con experiencia, que si tiene su día puede ser un rival complicado.