Balonmano | Primera Nacional Masculina
Partidazo en O Porriño con la visita del Valinox Novás
Samu, duda en el Granitos ante el Culleredo | El Saeplast, sin Pintos y Marcos ante Luceros
Mila Alonso
Partidazo en el Pavillón do Porriño (hoy, 20:30). El Porriño recibe al Valinox Novás, ese líder que parece imposible de superar, incluso cuando no tiene el mejor día. El choque llega en un buen momento para los locales, que ganaron la semana pasada en la cancha del Gáldar. Eso sí, siguen con muchas ausencias. Dani Benaches no podrá contar con Íñigo, Xacob y David Costa, además de la duda de Iago. «Para frenar al Novás tendremos que hacer un partido perfecto y, aun así, será difícil», reconoce el técnico local. El Novás sabe que el Porriño es uno de esos equipos que se atragantan. Su entrenador, Guillermo Artime, asegura: «Vamos sobre aviso. Sabemos que será un partido difícil y tenemos que hacer un buen partido para seguir en la buena línea». Sigue de baja Bruno y se recupera Teles.
El Granitos Ibéricos Carballal regresa a su cancha (hoy, 18:00) para enfrentarse al Culleredo, un equipo que está sorprendiendo. El conjunto vigués, que cayó la semana pasada frente al líder, llega reforzado por el gran partido realizado a pesar de ir entre algodones, ya que la plantilla fue asolada por la gripe durante la semana. Ahora tienen la duda de Samu Barciela, que sufrió un golpe en las costillas en O Rosal.
En O Polvorín (hoy, 18:00), un Saeplast Cañiza reforzado por el importante triunfo ane el Teucro se enfrentará al Automanía Luceros. Ha sido una buena semana para los locales, ayudados por el enorme refuerzo en lo anímico que supuso la victoria en Pontevedra. El Cañiza sufre las bajas de Alejandro Pintos y Marcos. Cuenta con la confianza de que, si defienden concentrados, tendrán serias opciones. El Luceros, como buen filial, cuenta con un equipo joven, pero ya con experiencia, que si tiene su día puede ser un rival complicado.
- Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido tras recibir la noticia
- El ministerio niega la entrada a puerto al buque arrastrero «Novaya Zemlya»
- La Clínica Pintado se despide tras 70 años dando a luz a miles de vigueses
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
- Calamar, pota, potón: ¿Quién pesca el qué, dónde y en qué condiciones?
- «A los niños ya no se le caen los dientes»
- Una odontóloga venezolana y su marido ingeniero hacen cola en el comedor social de Vigo al no poder convalidar sus títulos
- La rotura de un colector obliga a cerrar de forma urgente una calle del centro de Vigo durante 15 días