Polideportivo
Nace el Comité Ejecutivo del Deporte Español
CSD y los comités olímpico y paralímpico integrarán el órgano, que Sánchez presentó
Efe
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer la creación del Comité Ejecutivo del Deporte Español, integrado por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y los comités Olímpico (COE) y Paralímpico (CPE) y asumió el compromiso de adaptar algunos de los principios del proyecto del Modelo del Deporte presentado en la sede del COE. «Este nuevo comité va a desarrollar su labor en el marco del Consejo Superior de Deportes, al servicio de nuestras federaciones y nuestros deportistas. Las tres principales instituciones van a tener un papel muy relevante en materializar las políticas del deporte español», afirmó.
Sánchez presidió la presentación del estudio el Modelo del Deporte, que analiza la situación en España y ofrece 62 propuestas para mejorar las condiciones de los diferentes agentes del sector e incide en el papel que deben desempeñar los citados comités y las administraciones, federaciones, ligas, deportistas, técnicos y árbitros. El presidente del Gobierno indicó que el nuevo órgano, para cuya creación se deber reformar el Real Decreto que regula la estructura del CSD, desarrollará su labor al servicio de las federaciones y los deportistas.
