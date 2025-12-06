Baloncesto
La FEGABA busca impulsar la continuidad de las jugadoras
André Couce
Santiago
La Federación Galega de Baloncesto (FEGABA) presenta «Elas seguen na cancha», una jornada singular que el 13 de diciembre abordará uno de los retos más importantes: mantener y reforzar la participación de las chicas deportistas en la práctica federada durante y a partir de su etapa cadete. La cita, que tendrá lugar en el Pabellón Manuel Coto Ferreiro de A Estrada, combinará la competición oficial con un espacio de diálogo y reflexión.
