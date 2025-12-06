Otro examen exigente para el Rodavigo ante el Rocasa

La SAR Rodavigo se enfrenta a uno de los «cocos» de la categoría, algo que hasta ahora se le está dando francamente bien. Ya ganó al Helvetia Saeplast Cañiza cuando era líder y al Getasur, también en el grupo de cabeza. Esta tarde (18:45) recibe en La Bombonera al primer clasificado, el Rocasa. El equipo dirigido por Vero Posada sigue con muchas bajas, aunque es posible que Julia pueda jugar algunos minutos. La SAR llega en una buena dinámica y con ganas de plantar cara. Tendrá que hacer un buen trabajo defensivo para frenar el uno contra uno y el juego con el pivote.

El Rubensa Indupor Porriño sigue muy diezmado, aunque recupera a Lucía Castiñeira. Abel Estévez volverá a echar mano del equipo juvenil para formar la convocatoria: «Es un escenario parecido al de las últimas semanas, con gente importante ausente. Intentaremos competir en casa lo mejor posible frente a un rival de zona alta». El Porriño se mide hoy (18:15) al Leganés, segundo.

El Helvetia Saeplast Cañiza afronta hoy (20:00) el último partido del año en O Polvorín con la necesidad de romper la racha de dos derrotas consecutivas. Recibe al Romade, situado en la zona media. El Cañiza sigue con la baja de la portera María Machuca, que está disputando el Mundial con Paraguay. En el Romade destaca Marta Siñol, la tercera máxima goleadora de la categoría.

El Inelsa Solar Asmubal Meaño viaja a Madrid (18:00) en el mejor momento de la temporada, después de tres victorias consecutivas, para enfrentarse al Sanse,que lucha por los primeros puestos. Juan Costas tendrá las ausencias de Carol por lesión y de Sabela, por asuntos laborales.