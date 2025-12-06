Voleibol | Superliga Masculina 2
Un derbi cierra la primera vuelta
El Vigo quiere olvidar ante el Boiro el sabor amargo de su derrota en Valladolid
REDACCIÓN
El Vigo, tras haber caído por 3-1 con el entonces colista Valladolid, recibe al Boiro. Posiblemente no es el mejor rival que podían encontrar los hombres de Diego Taboada para tratar de recuperar el crédito que habían ido adquiriendo en esta primera vuelta de la competición. Los boirenses ocupan la tercera posición con 17 puntos empatados con los vigueses, bien es cierto que con un partido menos.
Es un encuentro de rivalidad gallega y además se prevé un rival serio y fuerte, con las mismas aspiraciones que los vigueses y con una plantilla que está muy motivada. Llegan a este encuentro después de vencer por un claro 3-0 a los canarios del Gupane Guía.
En el conjunto visitante destacan algunos jugadores que ya participaron en la máxima categoría, como Wiernes, Casais, Davila, Cañate, Barro o Figueroa, que junto al líbero Nieto son los que vienen disputando los encuentros mas comprometidos. Es un conjunto serio y muy trabajador, muy bien dirigido por su colocador argentino Wiernes y muy trabajado por su técnico, Chicho Alves.
Enfrente estarán los hombres de Diego Taboada, que ya fueron capaces de vencer al líder Textil Santanderina . Esta temporada el conjunto vigués tiene una buena plantilla, que puede plantar cara al mejor equipo, pero con una moral frágil que les hace derrumbarse en momentos concretos. Su objetivo es finalizar con victoria la primera vuelta.
HORA: 18:00 (hoy)
PABELLÓN: Coia.
