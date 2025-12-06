El Carballal recibe a un rival directo

Importante partido para el AD Carballal, que recibe a un rival directo en la lucha por evitar el descenso, el Lanzarote Puerto del Carmen. Las viguesas han trabajado muy bien durante la semana, concienciadas de la necesidad de jugar con intensidad. El Puerto del Carmen es el equipo que antecede al Carballal en la clasificación con un punto más y llega en una dinámica negativa de resultados. El segundo entrenador, Billy Martín, apunta: "La clave va a estar en lo anímico, en ser capaces de desarrollar nuestro balonmano y desterrar fantasmas. Tiene pinta de que va a ser un partido de emociones y en esos casos a veces es difícil tener la cabeza fría para desarrollar el modelo de juego". El equipo local llega con todas las jugadoras disponibles (exceptuando las lesionadas de larga duración).

HORA: 20:45 (hoy)

PABELLÓN: O Carballal.