Último viaje del Bembrive a Canarias

El Bembrive FS disputa este viernes en Las Palmas de Gran Canaria su tercer y último desplazamiento a pistas insulares de la fase regular del grupo 1 de Segunda División de fútbol sala (22:00, hora peninsular). Su rival, el Gran Canaria Teldeportivo. Las canarias navegan por la mitad de la tabla (novenas).

Hasta ahora, el conjunto que dirige Gael Madarnas se impuso en sus dos desplazamientos a Baleares, en octubre (0-1 ante el CD San Pablo) en Ibiza y en noviembre en Menorca (2-9 frente al Atlético Mercadal), y ahora, en Gran Canaria, le espera un rival que perdió frente al Rodiles (3-6) y Segosala (1-2), pero que tumbó al Valdetires Ferrol (3-2). Por eso nadie en el equipo verde se fía.

El choque se disputa el día previo al puente de la Constitución de común acuerdo entre las directivas de ambos clubes. Así, el partido abre la undécima jornada, primera del segundo tercio de liga, con la obligación para el quinteto verde de firmar su cuarto triunfo consecutivo si desea continuar con la remontada.

Ganar otorga un premio doble, dado que este fin de semana hay de nuevo duelos directos por arriba. Este sábado (18:00), El Gaitero Rodiles, tercer clasificado (28 puntos), recibe al Ence Marín (quinto, 24) en Villaviciosa y el domingo (13:00) el Segosala (segundo, 28) se enfrenta al Vilalba (cuarto, 26).