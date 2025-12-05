Sánchez anuncia en el COE la creación del Comité Ejecutivo del Deporte Español

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado este viernes en la presentación del proyecto Modelo del Deporte, un informe académico de 800 páginas que supondrá "la transformación estructural más relevante del sistema deportivo español en décadas", en palabras del Comité Olímpico Español. Fruto de dicho proyecto, Sánchez ha anunciado la creación del Comité Ejecutivo del Deporte Español, integrado por el propio COE, el Comité Paralímpico Español y el Consejo Superior de Deportes, para "integrar las tareas de planificación del deporte español y las líneas estratégicas al servicio de federaciones y deportistas".

Sánchez ha realizado este anuncio en la sede del COE, en un acto en el que han estado presentes el presidente del organismo olímpico, Alejandro Blanco, el director general del paralímpico, Francisco Botía, y los máximos responsables de la política deportiva en España, la ministra Pilar Alegría y el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes.

62 propuestas de actuación

El documento del que emana el proyecto ha sido elaborado por 10 juristas en los últimos años y realiza un exhaustivo análisis de la práctica deportiva en España, desde la que realizan los ciudadanos de a pie en su día a día hasta la élite competitiva. El informe recoge 62 propuestas concretas de actuación para modernizar y mejor el sistema deportivo en España

"Es una ambiciosa reflexión que nos permite levantar la cabeza y tener una mirada larga de qué hacer con el deporte en nuestro país. En un momento en que brilla como nunca, como acaba de demostrar la selección femenina de fútbol, pretendemos que lo haga también en el futuro", ha remarcado Sánchez durante su intervención, remarcando el "compromiso" de su Gobierno con el deporte: "En estos siete años hemos invertido 1.000 millones más que el Gobierno anterior a la política deportiva".

"Queremos modernizar el deporte español para dar un mejor servicio a los deportistas y dinamizar a la sociedad, yendo mucho más allá de la competición del fin de semana, el resultado y la propia práctica deportiva. Tenemos que dejar atrás estructuras de otras épocas, incluso anteriores a la democratización de la sociedad", ha señalado por su parte Blanco, presidente del COE, un dirigente muy cercano al presidente del Gobierno.

Cambios en la fiscalidad

Entre las propuestas del informe, destacan algunas orientadas a modificar la fiscalidad del deporte, como "otorgar a los deportistas profesionales un tratamiento tributario específico que valore las circunstancias especiales" de su actividad, o la "revisión de la normativa tributaria actual para establecer un marco regulador que promueva y fomente la competitividad del deporte español".

El documento también incide en la importancia de promover el "patrocinio privado" de los clubs y de fomentar la celebración en España de grandes competiciones internacionales, así como de fomentar la práctica deportiva de las personas con discapacidad y el impulso del deporte practicado por mujeres.