Iker Rodríguez correrá el Europeo junior de Moto4 con el Laglisse

El piloto porriñés Iker Rodríguez se integra en el estructura del prestigioso Team Laglisse y competirá con ellos en el próximo Europeo junior de la categoría de Moto4, un paso muy importante en la carrera de este joven de catorce años.

El fichaje es la consecuencia directa de lo sucedido en noviembre en el circuito de Jerez. En la última prueba del Superbikes resultó que Laglisse tenía una moto libre por la ausencia de uno de sus pilotos en la categoría Talent y aprovechando que Iker Rodríguez no tenía competición ese fin de semana Oscar Haro, director deportivo del equipo, le ofreció la posibilidad de probar una de sus motos. La respuesta del porriñés fue ganar la carrera y confirmar muchas de las cosas que Haro intuía cuando comenzó a seguirle la pista con solo doce años, que había un talento especial en él.

En estos días se aceleraron las conversaciones y ayer se confirmó que la temporada de 2026 el joven piloto gallego competirá en la categoría de Moto4 de la European Cup , antes conocida como la European Talent Cup del Mundial junior. El porriñés afrontará un calendario de siete pruebas que arrancará el 24 de mayo en el circuito de Montmeló en Barcelona. Luego pasarán por Estoril, Jerez, Magny Cours en Francia, Cheste en Valencia, Motorland en Aragón y el campeonato concluirá en Italia en el circuito de Emilia-Romagna el 18 de octubre.