El Vigo-Rías Baixas incorpora a Garmendia y Tadeo Rodríguez

La plantilla del Vigo-Rías Baixas crece en cantidad y registros. El rodador Adrià Garmendia y el todoterreno Tadeo Rodríguez lucirán en 2026 los colores de la escuadra viguesa que apuntala su estructura con dos incorporaciones en edad sub-23.

Tras disputar con la Selección Española de Pista el Mundial Júnior en 2024 y el Campeonato de Europa de este año, el catalán Adrià Garmendia apuesta por centrarse en el calendario de carretera. Aunque seguirá compitiendo en el velódromo, el asfalto será la prioridad del ciclista que ha pertenecido al Team MP Group en su primera campaña como sub-23. Paula Sanmartín, su nueva directora junto a Aitor Bugarín, define al corredor como “un joven rodador, que aportará al equipo habilidad en el pelotón. Tendrá un papel crucial para colocar y proteger a sus compañeros. Además, es un buen candidato para las llegadas masivas”.

Más experiencia en la categoría posee el valenciano Tadeo Rodríguez, de 21 años, que ha disputado tres temporadas en el campo Élite y Sub-23 con el conjunto Essax. “Todoterreno y combativo”, son las principales características que destaca Paula Sanmartín de su nuevo pupilo.