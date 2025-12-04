Mario Méndez, lejos de la final de los 1.500 metros

El vigués Mario Méndez se estrenó ayer en el Europeo en pista cubierta que se celebra esta semana en Polonia y lo hizo en las eliminatorias de los 1.500 metros. El nadador del Santa Olaya se quedó fuera de la final tras una serie en la que no fue capaz de nadar en los tiempos habituales. Méndez finalizó con un tiempo de 15:00.82 aunque lejos de su 14:46.26 que tiene como mejor registro. En unas eliminatoria en la que se lanzaron al agua treinta y dos nadadores el vigués finalizó en el vigésimo puesto. Su mejor tiempo de siempre no le hubiera valido para estar en la final, pero le permitiría mejorar varios puestos.

De todos modos, Méndez aún tendrá una nueva oportunidad porque también consiguió la mínima para tomar parte en los 800 metros, prueba que disputará mañana sábado.

El del Santa Olaya no será el único representante vigués en Polonia porque Miguel Martínez también ha logrado meterse. El nadador formado en el Náutico y que en la actualidad pertenece al Canoe competirá en los 200 mariposa cuyas eliminatorias están programados para el sábado por la mañana. Poder meterse en una final es la gran aspiración de los nadadores vigueses, aunque es algo que ahora mismo parece demasiado lejos.