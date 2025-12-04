Las hermanas Dorelle, de «El Olivo», ganan dos bronces en Madrid

Las hermanas Marta y Nerea Dorelle sumaron dos nuevas medallas para el Club de Esgrima de Vigo “El Olivo”, al lograr sendos bronces en el Torneo Nacional de Ranking M17 celebrado en el Pabellón Central del Consejo Superior de Deportes de Madrid.

El torneo comenzó con la competición masculina, donde los deportistas vigueses firmaron actuaciones muy destacadas. Sergio Martín y Miguel Vieira lograron colarse entre los ocho mejores tiradores de España, clasificándose 8º y 7º, respectivamente. Ambos quedaron a un solo asalto del podio tras una fase de cruces intensa y de gran nivel, lo que refleja su progresión y solidez sobre la pista.

La competición femenina trajo las mejores noticias del día gracias a las hermanas Nerea y Marta Dorelle que accedieron a la fase de eliminación directa en segunda y quinta posición, respectivamente. Ambas cayeron en los duelos de semifinales tras enfrentamientos muy igualados. Su actuación les permitió subirse al podio y colgarse dos medallas de bronce, un resultado que consolida su proyección nacional y sitúa una vez más a Vigo en el mapa de la esgrima española.